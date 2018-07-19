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В Киеве лидер неонацистов напал на журналиста

Происшествия

Полиция разняла дерущихся

В Киеве лидер неонацистов напал на журналиста
Иллюстрация: Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Киев, 19 июля 2018, 20:56 — REGNUM  Лидер экстремистской группировки C-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Карась ударил журналиста телеканала «Громадське» Игоря Бурдыгу, сообщили 19 июля работники телеканала.

Инцидент произошел у стен Голосеевского суда Киева, в то время как суд выбирал меру пресечения одному из координаторов неонацистов Сергею Мазуру.

Между журналистом и боевиком произошла потасовка, в которую вмешалась полиция.

Напомним, Сергея Мазура задержали по делу о нападении на цыганский табор на Лысой горе в Киеве. Его отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

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Отметим, что группировка C-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает свою неонацистскую сущность и намерена судиться с телеканалом «Громадське».

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