В полиции рассказали, что нашли у наркоторговцев в Закарпатье

Мукачево, Украина, , 20:53 — REGNUM Концентрат опия на сумму более 35 миллионов рублей, а также огнестрельное и холодное оружие изъяли закарпатские полицейские у банды наркоторговцев, сообщили в пресс-службе национальной полиции Украины 19 июля на официальной странице в социальной сети Facebook.

В среду, 18 июля, полиция города Мукачево провела спецоперацию по задержанию банды наркоторговцев.

«Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским. Для остановки его транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. Никто из людей не пострадал», — рассказала представитель полиции Ольга Отаманова.

После задержания полицейские продолжили спецоперацию на территории цыганского поселка в Мукачево.

Всего в ходе операции было проведено двадцать обысков, задержаны пять членов преступной группировки.

Напомним, 19 июля турецкие полицейские арестовали 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

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