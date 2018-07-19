ВСУ обстреляли крупное горнодобывающее предприятие ДНР

Соледар, ДНР, , 20:31 — REGNUM В ходе обстрела украинскими боевиками города Докучаевска, пострадал Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, сообщили 19 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Пострадало административное здание, кровля депо и локомотив.

Украинские боевики вели обстрел из вооружения БМП-2 со стороны населенного пункта Новотроицкое.

Напомним, в течение суток 17 июля ВСУ семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР около 110 боеприпасов.

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