ВСУ обстреляли крупное горнодобывающее предприятие ДНР

Соледар, ДНР, 19 июля 2018, 20:31 — REGNUM В ходе обстрела украинскими боевиками города Докучаевска, пострадал Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, сообщили 19 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Пострадало административное здание, кровля депо и локомотив.
Украинские боевики вели обстрел из вооружения БМП-2 со стороны населенного пункта Новотроицкое.
Напомним, в течение суток 17 июля ВСУ семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР около 110 боеприпасов.
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