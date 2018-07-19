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На Урале четверо полицейских отданы под суд

Происшествия

Спровоцировали чиновника на взятку

На Урале четверо полицейских отданы под суд
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
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Екатеринбург, 19 июля 2018, 19:21 — REGNUM  В Свердловской области четверо сотрудников полиции отданы под суд. Им вменяют превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Эти лица ранее работали в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В июне 2017 года они, как полагает следствие, спровоцировали одного из чиновников Росприроднадзора на получение взятки. Деньги в сумме 200 тыс. рублей были переданы чиновнику 27 июня якобы за покровительство одной из коммерческих фирм. Такой подставой силовики хотели заслужить расположение вышестоящего руководства, считают в СКР.

Однако они сами попали на скамью подсудимых. Их деятельностью заинтересовалась ФСБ. Теперь следствие окончено. Дело передано в суд.

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