В астраханском супермаркете пенсионерка умерла после досмотра

Астрахань, , 18:11 — REGNUM В Астрахани следователи проводят доследственную проверку информации о смерти пенсионерки в продуктовом гипермаркете. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области 19 июля.

Информация о смерти пожилой женщины появилась в местных СМИ. По их данным, пенсионерка попыталась вынести из гипермаркета на Вокзальной площади колбасную нарезку. Охранники гипермаркета остановили женщину на кассе и попросили пройти к стойке информации, чтобы проверить содержимое ее сумки. Пенсионерке стало плохо после того, как она достала из сумки колбасу. Через несколько минут она скончалась.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства регионального управления СК РФ.