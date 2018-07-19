Четверг, 19 Июля 2018 года
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Утечка кислоты из цистерны произошла на МКАД

Происшествия

Из-за аварии затруднено движение на автодороге

Москва, 19 июля 2018, 17:47 — REGNUM  На западе Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошла разгерметизация ёмкости с кислотой. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Как уточняется, ЧП произошло около 14:45 на 88-м километре МКАД. «В цистерне автомобиля, перевозившего предположительно кислоту, произошла незначительная разгерметизация», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория МЧС. Сообщается, что на ёмкости установлена временная заглушка, в настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества.

По информации МЧС, пострадавших нет. Водителей предупреждают о затруднении движения на внешней стороне МКАД в районе 88-го километра.

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Утечки и разливы химических веществ
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