Утечка кислоты из цистерны произошла на МКАД

Москва, , 17:47 — REGNUM На западе Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошла разгерметизация ёмкости с кислотой. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Как уточняется, ЧП произошло около 14:45 на 88-м километре МКАД. «В цистерне автомобиля, перевозившего предположительно кислоту, произошла незначительная разгерметизация», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория МЧС. Сообщается, что на ёмкости установлена временная заглушка, в настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества.

По информации МЧС, пострадавших нет. Водителей предупреждают о затруднении движения на внешней стороне МКАД в районе 88-го километра.