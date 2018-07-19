Четверг, 19 Июля 2018 года
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В бизнес-центре на северо-востоке Москвы проведена эвакуация из-за пожара

Происшествия

Информация о пострадавших уточняется

Москва, 19 июля 2018, 17:37 — REGNUM  В офисном центре в Бутырском районе Москвы проведена эвакуация из-за возгорания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл по адресу: улица Складочная, дом 1, строение 15.

По информации агентства, пожар вспыхнул в помещении кафе. Кроме этого, возгорание возникло на крыше здания.

Сообщается, что всего эвакуировали около 15 человек, информация о возможных пострадавших уточняется.

Официальных сообщений об инциденте от МЧС на данный момент не поступало.

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