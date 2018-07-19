Жителям Ставрополя снова угрожают ливни

Ставрополь, , 17:12 — REGNUM Сильные ливни, а также град и шквалистый ветер прогнозируются на территории Ставрополя 19 июля, а также 20 и 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра. Объявлено штормовое предупреждение.

«По данным Гидрометцентра, в ближайшие 3−6 часов и до конца суток 19 июля 2018 г., а также в сутки 20 и 21 июля местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни фиксировались на территории Ставрополя с начала июля уже несколько раз. Жители жаловались на затопленные улицы, заторы на дорогах, 16 июля из-за грозы несколько домов остались на время без света.

Читайте ранее в этом сюжете: Засуха и ливни: погодные аномалии на Ставрополье