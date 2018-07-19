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Жительница Тамбова подозревается в убийстве новорожденного сына

Происшествия

Тело мальчика обнаружили в нише кресла, завернутым в пакет

Тамбов, 19 июля 2018, 17:12 — REGNUM  В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местной 24-летней жительницы, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына. Как сообщила 19 июля пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, женщина попала в реанимацию после домашних родов. Сначала, несмотря на явные признаки, она отрицала беременность и недавние роды, но позже полицейские нашли в ее квартире тело ребенка, спрятанное в нише кресла.

Дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи полагают, что мальчик родился доношенным. Сейчас по делу назначены экспертизы, которые покажут в том числе и точную причину смерти ребенка.

ИА REGNUM напоминает, что это второй подобный случай, произошедший в Тамбовской области за последнюю неделю. 16 июля пресс-служба регионального СКР сообщала об обнаружении тела новорожденного ребенка на мусорке в поселке Строитель. Сейчас следователи пытаются найти женщину, которая родила ребенка.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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