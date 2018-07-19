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При строительстве очистных сооружений в Севастополе едва не отмыли 2 млрд

Происшествия

Правоохранители завели уголовное дело о превышении должностных полномочий

При строительстве очистных сооружений в Севастополе едва не отмыли 2 млрд
Иллюстрация: Steemit.com
Деньги в унитаз

Севастополь, 19 июля 2018, 14:50 — REGNUM  В Севастополе возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении госконтракта на 6,89 млрд рублей на строительство канализационных очистных сооружений «Южные». Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

По данным правоохранителей, вопреки предписанию ФАС, между заказчиком и подрядчиком «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым исключено условие об обязательном казначейском сопровождении контракта, аванс 2 млрд рублей был перечислен на расчётный счёт в ПАО «ОФК Банк», у которого отозвана лицензия.

«Материалы проверки направлены в СУ СК России по Севастополю для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что на сегодняшний день более 80% стоков городской канализации уходит в море без биологической очистки. Масштабный проект канализационных очистных сооружений «Южные» — 607 км сетей напорных самотечных коллекторов, 33 канализационные насосные станции, 11 канализационных очистных сооружений — входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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