«Недоумение и ужас»: в Прикамье умерла 14-летняя школьница

Краснокамск, Пермский край, , 14:38 — REGNUM В Краснокамске Пермского края умерла 14-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, 16 июля мать ребёнка проинформировала службу скорой помощи о том, что дочь находится в бессознательном состоянии. Прибыв на место, врачи констатировали смерть подростка.

Информресурсы более подробно сообщают о происшествии. Мать кормила девочку всего два раза в неделю. Из квартиры часто слышался плач и просьбы девочки о еде. Школьница таяла на глазах. Знакомые семьи утверждают, что ребёнок умер от истощения.

Уполномоченный по правам ребенка в Персмком крае Светлана Денисова отметила:

«Эта преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение и ужас. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас, видя ребенка в беде, не проходил мимо. Не нужно думать, что кто-то другой поможет, что у него есть родители, что это не ваш ребенок — просто примите меры сразу, возможно, это спасет человеку жизнь!».

По словам омбусмена вопросы есть к соседям, к школе, а случай детского неблагополучия должен стать поводом для серьезного межведомственного обсуждения.

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