Смертельное наводнение: чиновникам Оренбуржья вменяют халатность

село Зеркло, Оренбургская область, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области доследственная проверка по факту гибели двух супругов в доме и гараже, которые наполнила вода в результате ливня, завершилась уголовным делом. Следователи усмотрели признаки халатности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В его рамках предстоит установить виновных.

Напомним, 18 июля Оренбуржье оказалось под ливневым и грозовым фронтом. В Шарлыкском районе из берегов вышел ручей Зеркло, ситуацию усугубили потоки воды, стекавшие с полей в сторону одноимённого села и прорыв дамбы. В итоге, по официальным данным, подтопленными оказались четыре жилых дома. Неофициально говорят о 13 подтопленных домах. В одном доме, находящимся на склоне, погибли двое супругов. Уровень воды в строении достигла 1,5 метра. Потоки воды стремительно захлестнули гараж, где находился 78-летний мужчина (он пытался завести машину), и жилую постройку, где 76-летняя женщина собирала документы и готовилась к отъезду.

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