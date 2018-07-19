Автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в Испании

Хаэн, Испания, 19 июля 2018, 12:26 — REGNUM В Испании пять человек пострадали в результате наезда автомобиля. Дорожный инцидент произошёл поздно вечером 18 июля в городе Хаэн.
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О ДТП в полицию сообщили очевидцы происшествия, предоставив данные о транспортном средстве виновника аварии. Это помогло установить его личность. В ближайшее время он будет арестован.
Водитель двигался на большой скорости, о чем свидетельствует длинный тормозной путь, и врезался в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате пострадали пять женщин, три из которых с различными травмами были доставлены в больницу.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года автомобиль Porsche Cayenne протаранил группу велосипедистов в испанской Майорке в провинции Капдепера. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе двое получили серьёзные травмы.
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