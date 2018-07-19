В крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова

Симферополь, , 12:12 — REGNUM В крымском сафари-парке «Тайган» во время индивидуальной экскурсии в вольере лев укусил туристку из Кирова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам директора зоопарка Олега Зубкова, этот случай произошёл на прошлой неделе.

«Она была в выпившем состоянии, к сожалению, мы это поняли уже в сафари. Лев это понял быстрее и, к сожалению, прихватил её за локоть из-за того, что она на радостях слишком резко начала его трепать за гриву — с этими животными нужно вести себя более уважительно. Слава богу, ничего серьёзного не произошло. Она прекрасно знала, куда шла, проходила инструктаж», — отметил Олег Зубков.

По его словам за семь лет существования зоопарка — это первый подобный случай.

«Женщина запросила у нас миллион рублей в качестве компенсации, я ей отказал, поэтому она решила раздуть эту историю в СМИ. Надеюсь, суд разберётся в ситуации», — подчеркнул руководитель зоопарка.

Услуга индивидуального общения со львами в сафари стоит шесть тысяч рублей.

Напомним, в январе 2017 года в парке львов «Тайган» в подсобном помещении было найдено тело 29-летнего Максима Яковлева. Олег Зубков утверждал, что мужчину покусали собаки за пределами «Тайгана», при этом родственники погибшего были уверены, что молодого человека смертельно травмировали хищники.