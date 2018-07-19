Вода ушла из 260 домов в Забайкалье

Чита, , 12:13 — REGNUM Последствия первой волны наводнения устраняют спасатели и коммунальщики в Забайкалье. К 19 июля от воды удалось освободить более 260 жилых домов, передаёт ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

По данным синоптиков, на крупных реках Забайкальского края начался устойчивый спад уровней воды, на некоторых мелких регистрируется подъём. Поэтому основные усилия направлены сейчас на восстановление повреждённых водой подворий и уборку принесённого водой мусора.

Всего, по заверениям спасателей, за период прохождения паводка (с 8 июля) наводнение затронуло 34 населённых пункта, где было подтоплено 764 жилых дома с населением 5098 человек. Денежные средства в размере 10 тысяч рублей на человека для 3538 пострадавших граждан были направлены через почтовые отделения и на расчётные счета. С 9 июля в регионе объявлен режим ЧС.