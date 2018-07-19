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В Перми беглого хищника вернули в зоопарк

Происшествия

Сбежавшую харзу обнаружили на заводе

Пермь, 19 июля 2018, 12:10 — REGNUM  В Перми сегодня, 19 июля, беглую харзу поймали в одном из цехов Мотовилихинских заводов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском зоопарке. Хищник возвращён в зоопарк.

Сотрудники зоологического сада отметили большую активность горожан. Люди близко к сердцу приняли известие о побеге хищника и активно звонили в зоопарк, информируя о местах, где видели беглянку.

Поймать харзу удалось только утром 19 июля. Известие о беглянке поступило с Мотовилихинских заводов. Рабочие предоставили зоологу целых цех, чтобы поймать куницу. Животное поймали с помощью сачка и в переноске доставили домой.

Напомним, что крупная куница сбежала из клетки в ночь на 17 июля. По словам сотрудников зоопарка, за три ночи свободы животное существенно похудело. Больше всего возвращению подруги радовался самец. Они долго бегали друг вокруг друга и играли.

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