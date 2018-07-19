Белорусские дипломаты переправят на родину погибшего в горах КБР альпиниста

Нальчик, , 12:04 — REGNUM Тело альпиниста из Белоруссии, погибшего в Кабардино-Балкарии, помогут переправить на родину сотрудники белорусского посольства в России. Об этом сказано в сообщении на официальной странице посольства в Twitter.

Необходимые меры для доставки в аэропорт тела альпиниста будут приняты во взаимодействии с представительством МИД России в аэропорту «Минеральные Воды» и управлением МЧС по Кабардино-Балкарии, а также при содействии белорусской диаспоры города Нальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля при восхождении на вершину Укю в Черекском районе Кабардино-Балкарии сорвался в пропасть один из альпинистов, который шел в составе группы из пяти человек. Поиски туриста были осложнены неблагоприятными погодными условиями. К ним был привлечен вертолет.

Тело альпиниста было обнаружено 18 июля на высоте 4100 метров над уровнем моря. Однако из-за ухудшившейся погоды спуск погибшего был перенесен на 19 июля.

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