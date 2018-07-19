Власти назвали причиной гибели семьи на Тенерифе гендерное насилие

Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 12:07 — REGNUM На острове Тенерифе (Испания) следователи делают промежуточные выводы по факту гибели семьи из четырех человек, пишет газета El País 19 июля.

Власти Канарских островов квалифицируют преступление как гендерное насилие: по их предварительной версии, отец семейства, 45-летний военный техник, работавший на местной вертолетной базе, убил свою супругу и двух дочерей трех и пяти лет, после чего наложил на себя руки. Однако близкие к расследованию источники сообщают, что в обнаруженной в квартире записке идет речь о сговоре между родителями об убийстве своих детей и упреках в адрес родственников супруги, которые не оказывали семье помощи. Первые результаты вскрытия показали, что все четверо погибли от удушения различного характера. Возможно, перед смертью женщина и девочки приняли наркотическое вещество. У погибшего мужчины были связаны руки. Полиция проверяет экономический фактор и наличие долгов у семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия случилась 14 июля в муниципалитете Ла-Оротава. Тела были обнаружены в квартире: женщина, ее дочери и собака находились на кровати в спальне, мужчина — в соседней комнате.

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