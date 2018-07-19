Жителей Чувашии просят вызывать полицию при виде ребёнка у открытого окна

Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чувашии за последние три дня из окон выпали трое детей. Обстоятельства происшествий сходны: во всех случаях на окнах были установлены москитные сетки, а дети оставались без присмотра. К счастью, все они живы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

По данным ведомства, с 14 по 18 июля 2018 года в республике зафиксировано три новых факта падения детей из окон, на которых были установлены москитные сетки.

Два случая произошли в Новочебоксарске. По данным ведомства, 14 июля годовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже, забравшись по дивану на подоконник к открытому окну и прислонившись к москитной сетке. Аналогичный случай произошел вечером 17 июля: из окна квартиры на втором этаже, прислонившись к москитной сетке, выпал полуторагодовалый мальчик. По предварительным данным, он залез на подоконник по дивану. Третий случай произошёл вечером 18 июля в селе, где при аналогичных обстоятельствах выпал из окна на втором этаже двухлетний мальчик.

«Дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Следует отметить, что во всех трех случаях их родители находились дома в других комнатах. При этом дети оказались вне их поля зрения на короткий промежуток времени», — сказал Олег Дмитриев.

Следственное управление призывает быть предельно внимательными при проветривании помещений, не оставлять детей без присмотра «ни на минуту» в комнатах с открытыми окнами, свободно открывающимися или необорудованными специальными блокираторами, а также с установленными на них москитными сетками. Также следователи предостерегают от установки мебели рядом с окнами, чтобы ребёнок не мог сам забраться на подоконник.

«Не проходите мимо, если вы видите ребенка у открытого окна, сразу же сообщите об этом в полицию», — призывают в управлении.

Напомним, что правоохранительные органы призывают быть бдительными, если рядом расположены водоёмы. С начала года в Чувашии утонули четверо детей, в то время как за весь 2017 году было пятеро погибших. Все они погибли, оставшись без присмотра взрослых.

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