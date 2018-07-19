В Оренбуржье следователи проводят проверку по факту смертельного наводнения

Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбургской области следственные органы проводят проверку по факту гибели семьи во время ливня. По её результатам будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ответственных служб и учреждений, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Напомним, что вечером 18 июля на территории региона бушевало ненастье. Большое количество осадков пришлось на Шарлыкский район. Огромные потоки воды хлынули на село Зеркло.

По данным следствия, вода стекала с полей со стороны Александровского района, по пути вливаясь в пруд. Река Зеркалка вышла из берегов. В результате наводнения был затоплен жилой дом, который находился на склоне. В ходе осмотра места происшествия следователями СК установлено, что уровень воды в доме и гараже превышал 1,5 метра. Тело женщины обнаружено в доме, а её супруга — в гараже. Семья намеревалась покинуть жилище, жена собирала документы, а муж пошёл заводить машину. В этот момент дом накрыло сильным потоком воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля МЧС объявляло штормовое предупреждение. В регионе бушевал сильный ветер и был накрыт грозовым фронтом с сильным дождём. Наибольшее количество выпавших осадков зафиксировано в Первомайском, Тюльганском, Шарлыкском, Переволоцком районах, а также в Соль-Илецком и Сорочинском городских округах, что вызвало подъём уровня воды в местных водоёмах. Смертельный случай отмечен и на Соль-Илецком курорте, где погиб ребёнок.

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