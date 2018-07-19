В Свердловской области Североуральск останется без воды ещё три дня

Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM В Свердловской области устранение аварийной ситуации, связанной с провалом в русле реки Калья, в результате которого грязная вода попала в водопровод Североуральска запланировано на 19 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Срок окончания работ по плану 19 июля 2018 года. Далее в течение 3-х суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды», — сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа.

В мэрии напоминают, что на данный момент употребление воды из трубопровода небезопасно. Горожанам предлагается её кипятить либо использовать бутилированную воду.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось 16 июля. В русле реки Калья, из которой идёт водозабор для города Североуральска произошёл провал, в результате которого грязная вода попала в систему водоснабжения.

Отметим, что по последним пробам, взятым из системы водоснабжения, показатель допустимой цветности превышен в 16 раз, а вот показатель мутности находится практически в пределах нормы — 20,9 при допустимых 20 единицах.

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