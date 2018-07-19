Житель Ставропольского края получил 25 лет колонии за убийство племянника

Ставрополь, , 11:27 — REGNUM В Ставропольском крае суд вынес приговор по громкому уголовному делу об изнасиловании и убийстве 12-летнего мальчика. Виновным в совершении преступления признан его родной дядя, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе СУ СКР.

12-летний житель Кировского района пропал 11 февраля 2017 года: ребенок ушел из дома и не вернулся. На следующий день его отец обратился в правоохранительные органы. Тогда же было установлено: перед исчезновением мальчик общался со своим дядей — братом матери. В итоге, после беседы со следователями, подозреваемый признался: в состоянии алкогольного опьянения он завел ребенка в безлюдное место на окраине села Новосреднее Кировского района, надругался над ним, а затем задушил и спрятал тело ребенка в камышах.

Решением суда подсудимый признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.