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Житель Ставропольского края получил 25 лет колонии за убийство племянника

Происшествия

Мужчина надругался над 12-летним мальчиком и убил его

Ставрополь, 19 июля 2018, 11:27 — REGNUM  В Ставропольском крае суд вынес приговор по громкому уголовному делу об изнасиловании и убийстве 12-летнего мальчика. Виновным в совершении преступления признан его родной дядя, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе СУ СКР.

12-летний житель Кировского района пропал 11 февраля 2017 года: ребенок ушел из дома и не вернулся. На следующий день его отец обратился в правоохранительные органы. Тогда же было установлено: перед исчезновением мальчик общался со своим дядей — братом матери. В итоге, после беседы со следователями, подозреваемый признался: в состоянии алкогольного опьянения он завел ребенка в безлюдное место на окраине села Новосреднее Кировского района, надругался над ним, а затем задушил и спрятал тело ребенка в камышах.

Решением суда подсудимый признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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