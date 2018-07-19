Амурского бизнес-омбудсмена подозревают в незаконном обороте алкоголя?

Благовещенск, , 11:22 — REGNUM В Благовещенске силовики штурмом проникли в частный дом уполномоченного по правам предпринимателей Амурской области Оксаны Степановой. Такой визит правоохранителей к омбудсмену может быть связан с её непосредственным бизнесом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В распоряжении «Амурской службы новостей» попало видео, где на кадрах видно, как спецназ через забор по приставной лестнице проникает во двор частного дома. Рядом находятся несколько мужчин в гражданской одежде, предположительно — понятые. Их позже запускают во двор через калитку.

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Дом принадлежит уполномоченному по правам предпринимателей в Амурской области Оксане Степановой. Как стало известно изданию, обыск может быть связан с незаконным оборотом алкоголя. Информированный источник сообщил, что обыски прошли и в кафе в городе в Свободном, принадлежащем родственникам омбудсмена. Получить комментарий Оксаны Степановой по поводу ситуации АСН24 не удалось — номер её мобильного телефона был недоступен.

В амурской полиции также комментарий по предъявленному видео дать отказались.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за доступность контрафактного алкоголя население спивается во всех регионах Дальнего Востока. Люди требуют вернуть медвытрезвили, ограничить продажу спиртного.

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