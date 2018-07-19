Дети пяти регионов пострадали от растления в соцсетях из Калининграда

Калининград, , 10:57 — REGNUM В Калининграде к 7,5 годам лишения свободы приговорен 46-летний гражданин, занимавшийся растлением детей в соцсетях. Как сообщили сегодня, 19 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, от преступных посягательств калининградца пострадали семь подростков из пяти регионов России.

«Пострадали малолетние дети, проживающих в Калининградской, Псковской, Нижегородской, Челябинской областях и в Республике Коми», — уточнили в ведомстве.

В СКР раскрыли некоторые подробности калининградского эпизода. Преступник переписывался с девочками, не достигшими 12-летнего возраста, в соцсети «Вконтакте», отправляя сообщения и фотоснимки на темы сексуального характера.

По данным следствия, растление малолетних продолжалось более двух лет — с июля 2015 года по январь 2017 года.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ленинградский районный суд города Калининграда приговорил гражданина к семи годам и шести месяцев лишения свободы и двум годам ограничения свободы после отбытия наказания.