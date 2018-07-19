Четверг, 19 Июля 2018 года
12:43:51 МСК

Дети пяти регионов пострадали от растления в соцсетях из Калининграда

Происшествия

Преступник осужден на 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Калининград, 19 июля 2018, 10:57 — REGNUM  В Калининграде к 7,5 годам лишения свободы приговорен 46-летний гражданин, занимавшийся растлением детей в соцсетях. Как сообщили сегодня, 19 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, от преступных посягательств калининградца пострадали семь подростков из пяти регионов России.

«Пострадали малолетние дети, проживающих в Калининградской, Псковской, Нижегородской, Челябинской областях и в Республике Коми», — уточнили в ведомстве.

В СКР раскрыли некоторые подробности калининградского эпизода. Преступник переписывался с девочками, не достигшими 12-летнего возраста, в соцсети «Вконтакте», отправляя сообщения и фотоснимки на темы сексуального характера.

По данным следствия, растление малолетних продолжалось более двух лет — с июля 2015 года по январь 2017 года.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ленинградский районный суд города Калининграда приговорил гражданина к семи годам и шести месяцев лишения свободы и двум годам ограничения свободы после отбытия наказания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с порнографией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить