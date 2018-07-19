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Грозовые ливневые дожди и град: Ростовскую область вновь накроет непогода

Происшествия

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение

Ростов-на-Дону, 19 июля 2018, 10:53 — REGNUM  В ближайшее время и до конца суток 19 июля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Ростовской области. Штормовое предупреждение объявило региональное управление МЧС, сообщает ИА REGNUM.

По информации метеорологов, на Донской регион обрушатся сильные дожди, грозовые ливни. Скорость ветра во время шторма достигнет 22 метров в секунду. Не исключён град.

Спасатели просят жителей Ростовской области максимально ограничить пребываение на улице и быть предельно внимательными в непогоду.

ИА REGNUM напоминает, что около 1,5 тыс. жителей Таганрога остались без света из-за сильных порывов ветра. Ураган, накрывший приморский город 17 июля, привёл к обрыву линий электропередачи в центре города. Городская Служба-112 зафиксировали сотни звонков.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область после стихии: ураган оставил без света 1,5 тыс. жителей

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Ураганы, шторма, бури
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