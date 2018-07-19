На Алтае пьяный гонщик смертельно травмировал сотрудника ГИБДД

Заринск, Алтайский край, , 07:39 — REGNUM Инспектор ГИБДД, находившийся при исполнении своих должностных обязанностей, погиб в Заринске (Алтайский край) под колёсами автомобиля пьяного гонщика. Подробности ночного инцидента сообщила сегодня, 19 июля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По данным следствия, 18 июля около 22:00 местного времени 18-летний житель Заринска в состоянии опьянения ехал на автомобиле ВАЗ-2107, но увидев, что сотрудник полиции подал знак остановки, умышленно направил машину в сторону инспектора ГИБДД. От полученных ранений полицейский скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).