Потоп и жертва: Оренбуржье накрыл ливень с грозой

Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбургской области вечером 18 июля бушевало ненастье. В Оренбурге ливень пришёлся на южную часть города. Гром гремел так, что срабатывала сигнализация на машинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время сильного дождя без света остались дачный массив «Медик» (пригород Оренбурга) и часть посёлка Весеннего Оренбургского района, расположенные по соседству. В соцсетях появились фотографии оборванных проводов в центре города и на остановке движения электротранспорта.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, ливень на территории области вызвал подъём уровня воды в местных водоёмах. В селе Зеркло Шарлыкского района выпало 17 мм осадков. Разрушено нелегальное гидротехническое сооружение, а водопропускные сооружения на трассе Р-239 не справились с объемом поступившей воды. Из-за наводнения пострадали пять домов, в том числе четыре жилых.

Информресурсы сообщают, что в Соль-Илецке погиб ребёнок. Шестиклассник стал жертвой удара молнии. Мальчик приехал с родителями на отдых из Татарии.

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