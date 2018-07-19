Два украинских гастарбайтера оказались в больнице после инцидента в Чехии

Прага, , 00:57 — REGNUM Двое украинских граждан пострадали в Чехии: один выписан, двое находятся в больнице, сообщила пресс-служба посольства Украины в Чехии.

В посольстве раскрыли детали произошедшего:

«Во время ремонтных работ в бывшей школе на Микуландской улице в центре Праги произошел обвал части дома. Под завалами оказалось 3 украинских гражданина, их сразу же госпитализировали. Двое украинцев до сих пор находятся в больнице, один в тяжелом состоянии в искусственной коме, состояние другого — удовлетворительное»

Первый секретарь посольства Валерий Борисов в комментарии «Радио Свобода» рассказал о двух гражданах Украины, находящихся в больнице — у одного ранения средней тяжести, второй находится в более сложном состоянии.

В данный момент полиция Чехии расследует происшествие.

Напомним, Польша запустила дополнительный поезд до Берлина из-за огромного наплыва украинских гастарбайтеров.

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