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Полиция оцепила университет в Вашингтоне из-за вооружённого человека

Происшествия

Студентам предписано укрыться в помещениях вуза

Полиция оцепила университет в Вашингтоне из-за вооружённого человека
kerttu
Вооруженный

Вашингтон, 18 июля 2018, 22:25 — REGNUM  Полиция оцепила территорию вокруг Американского университета в Вашингтоне после сообщений о замеченном там вооружённом человеке. Об этом сообщается в микроблоге вуза в Twitter.

«Сообщение о вооружённом нарушители возле кампуса. Заприте двери и не приближайтесь к окнам. Если вы находитесь с наружи, немедленно покиньте кампус», — говорится в сообщении.

Как следует из публикаций в микроблоге, полиция уже более двух часов ведёт поиски нарушителя. Прилегающие к университету дороги перекрыты.

Все подробности произошедшего уточняются.

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Происшествия в США
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