Ростовская область после стихии: ураган оставил без света 1,5 тыс. жителей

Таганрог, Ростовская область, , 22:23 — REGNUM Около 1,5 тыс. жителей Таганрога остались без света из-за сильных порывов ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации приморского города 18 июля.

Ураган привёл к обрыву линий электропередачи в центре города. Из-за непогоды без электричества остались около 1,5 тыс. человек — именно столько звонков поступило в городскую Службу-112.

«Основная часть проводов оперативно восстановлена, в настоящий момент устраняются обрывы линий электропередач на четырех улицах в переулке Артиллерийском, на бульваре Комсомольском, в переулке Островского и на улице Кубанской», — говорится в сообщении.

Напомним, об ударе стихии ранее предупреждало региональное управление МЧС. Согласно прогнозу синоптиков, Ростовскую область 17 июля должны были накрыть сильные дожди, грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра.

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