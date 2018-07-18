МЧС Ульяновской области подтвердило следственные действия в управлении

Ульяновск, , 21:57 — REGNUM Главное управление МЧС России по Ульяновской области подтвердило информацию о проведении следственных действий в отношении одного из сотрудников ведомства. Более подробных данных в пресс-службе управления пока не приводят.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация об обыске в управлении МЧС по Ульяновской области, проведённом сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

По сведениям газеты «Коммерсантъ», замначальника управления Сергей Золотов, курирующий вопросы надзорной деятельности и профилактической работы, подозревается в коррупционных действиях.

В ФСБ России пока официально не прокомментировали данную информацию.

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