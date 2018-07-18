«Коммерсантъ»: ФСБ провела обыски в ГУ МЧС Ульяновской области

Ульяновск, , 20:56 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России 18 июля провели обыски в главном управлении МЧС по Ульяновской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

По информации издания, обыски прошли в кабинете заместителя начальника управления, полковника внутренней службы Сергея Золотова, курирующего вопросы надзорной деятельности и профилактической работы.

«Полковника подозревают в коррупционных действиях, связанных с проведением надзорной деятельности», — заявил один из источников.

Газета также сообщает, что в тот же день Сергей Золотов написал рапорт об увольнении из МЧС.

Сообщается, что в региональном управлении ФСБ подтвердили информацию об обыске, однако давать подробные комментарии отказались, пояснив, что «пока даже не возбуждено уголовное дело».

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