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«Коммерсантъ»: ФСБ провела обыски в ГУ МЧС Ульяновской области

Происшествия

Замруководителя управления подозревается в коррупции, сообщают источники

«Коммерсантъ»: ФСБ провела обыски в ГУ МЧС Ульяновской области
Андрей Стенин
ФСБ

Ульяновск, 18 июля 2018, 20:56 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности России 18 июля провели обыски в главном управлении МЧС по Ульяновской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

По информации издания, обыски прошли в кабинете заместителя начальника управления, полковника внутренней службы Сергея Золотова, курирующего вопросы надзорной деятельности и профилактической работы.

«Полковника подозревают в коррупционных действиях, связанных с проведением надзорной деятельности», — заявил один из источников.

Газета также сообщает, что в тот же день Сергей Золотов написал рапорт об увольнении из МЧС.

Сообщается, что в региональном управлении ФСБ подтвердили информацию об обыске, однако давать подробные комментарии отказались, пояснив, что «пока даже не возбуждено уголовное дело».

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Коррупция и борьба с ней
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