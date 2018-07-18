Четверг, 19 Июля 2018 года
03:06:05 МСК

В Москве вооружённые люди напали на офис микрофинансовой организации

Происшествия

Злоумышленники похитили 10 миллионов рублей

В Москве вооружённые люди напали на офис микрофинансовой организации
Оружие

Москва, 18 июля 2018, 18:45 — REGNUM  Группа вооружённых людей совершила ограбление офиса микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло днём 18 июля в Гончарном проезде. «Пять человек с огнестрельным оружием открыто похитили 10 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что преступники скрылись на автомобиле BMW X3. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Читайте развитие сюжета: Вооружённые люди ограбили офис «Бинбанка» на севере Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограбления банков и инкассаторов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить