В Москве вооружённые люди напали на офис микрофинансовой организации

Москва, , 18:45 — REGNUM Группа вооружённых людей совершила ограбление офиса микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло днём 18 июля в Гончарном проезде. «Пять человек с огнестрельным оружием открыто похитили 10 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что преступники скрылись на автомобиле BMW X3. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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