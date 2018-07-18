«Засуха» в Североуральске: воду выдают по паспорту и по два литра

Североуральск, Свердловская область, , 16:41 — REGNUM В Североуральске Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация с питьевой водой. Третий день подряд из водопровода течёт жёлтая вода, пить которую надзорные органы категорически не советуют, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, авария произошла 16 июля. В канале на реке Калья произошёл провал. Итог — речная вода попала в водозабор, а там и в водопровод. Качество воды заметно ухудшилось. Какая именно гадость попала из реки, контролирующие органы пока не говорят, но едины во мнении: пить такое нельзя.

Всего в городе проживают чуть больше 26 тыс. человек. Водой из водопровода они пользоваться могут, подача не прекращена. Но только в гигиенических целях. Для питья жителям советуют брать воду из родников и обязательно кипятить.

Также сегодня, 18 июля, было открыто семь пунктов бесплатной раздачи бутилированной воды. Возле них в течение дня образовывались длинные очереди, и даже возникали драки. Кстати, получить воду можно только при предъявлении паспорта. И лишь по два литра на одного человека. Также воду подвозят в посёлки Калья, Третий Северный и Черёмухово.

А в районе аварии тем временем идут восстановительные работы. Задействованы 78 человек и 24 единицы техники, сообщают в МЧС. Действует оперативный штаб. Скорее всего, в режиме ЧС Североуральску жить ещё несколько дней.

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