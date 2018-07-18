Мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из барнаульских квартир

Барнаул, , 15:10 — REGNUM В квартире одного из многоквартирных домов Барнаула обнаружилась страшная находка — труп женщины, которую соседи не видели с десяток лет, сообщает сегодня, 18 июля, ГТРК «Алтай».

"Некоторые соседи знали умершую, как педагога, другие говорят, что она была врачом. Ей было около 50 лет. Говорили, что в Москве у неё живёт сестра. Когда женщину перестали видеть, решили, что она уехала в столицу к родным», — выяснили алтайские коллеги.

О том, что соседка никуда не уехала, а её труп до сих пор находится в квартире, выяснилось только после того, как под жилищем погибшей появились новые жильцы, которым в процессе ремонта потребовалось поменять стояки.

Не случись этой житейской ситуации, так бы никому и не было дела до внезапно пропавшего человека. Многие годы никого не интересовала ни квартира, ни регулярно выставляемые счета за её обслуживание, которые копились в почтовом ящике.