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Число пострадавших от отравления шаурмой в Кызыле достигло 155

Происшествия

В больницы госпитализированы 80 человек

Кызыл, 18 июля 2018, 14:24 — REGNUM  Более 150 человек пострадали от отравления шаурмой в Кызыле за четыре минувших дня, сообщает 18 июля пресс-служба правительства Тувы.

«Зарегистрировано 155 случаев острой кишечной инфекции, из них 45 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, то в 80 случаях медики госпитализировали пострадавших, в том числе 25 детей. Состояние больных оценивается как стабильное. По факту массового отравления полиция возбудила уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случай массового отравления блюдом из куриного мяса был зарегистрирован 17 июля. К утру сегодняшнего дня с жалобами на заболевание обратились 137 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кызыле зафиксировано 137 случаев отравления куриным мясом

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Массовые пищевые отравления
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