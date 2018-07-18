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На авиазаводе в Ульяновске рухнул лифт – погиб конструктор

Происшествия

По предварительным данным, причиной стала поломка лифта. СУ СКР проводит проверку

Ульяновск, 18 июля 2018, 14:11 — REGNUM  В Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» сегодня, 18 июля, произошёл несчастный случай. В результате происшествия один человек погиб, второй получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба авиазавода.

ЧП произошло в корпусе 3/1. По предварительным данным, причиной стала поломка лифта. По неофициальной информации, лифт упал с большой высоты. В результате погиб инженер-конструктор отдела. Ещё один человек, менеджер цеха, получил травму головы.

«После оказания необходимой медицинской помощи в городской больнице был отпущен домой. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работает оперативная группа. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Проверку по факту гибели сотрудника завода проводит следственное управление СКР.

«Предварительно установлено, что около 10 часов 18 июля 69-летний конструктор АО «Авиастар СП» в результате падения в шахту лифта указанного предприятия получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка продолжается. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Происшествия в лифтах
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