Полиция Австрии предупредила о смертельной опасности экстази Dom Perignon

Линц, Австрия, , 14:06 — REGNUM «Таблетки счастья» экстази с надписью Dom Perignon несут в себе смертельную опасность, сообщила полиция Австрии в пресс-релизе 18 июля. Об этом пишет газета Kurier.

Партия опасного наркотика была обнаружена в австрийском городе Линце 17 июля — 492 зеленые таблетки, называемые Dom Perignon. Каждая из них содержит 135,1 мг активного вещества MDMA, при том что смертельным считается наличие 120 мг. Еще 17 таблеток были изъяты на центральном вокзале у просителя убежища из Афганистана, который является подозреваемым в незаконной торговле наркотиками.

Среди покупателей опасного вещества были несколько молодых людей, в том числе 13-летние подростки.