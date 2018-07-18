В Татарии задержали троих подозреваемых в избиении инвалида до смерти

Набережные Челны, Татария, , 13:56 — REGNUM Полиция задержала троих подростков, подозреваемых в жестоком избиении инвалида, который впоследствии скончался. Молодые люди таким образом отреагировали на замечание в свой адрес.

Подозреваемые являются несовершеннолетними, сообщает издание Chelny-biz.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, убивать мужчину они не хотели. Также не исключается версия, что 49-летний мужчина мог скончаться из-за инфаркта.

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Подростки грызли семечки, а шелуху выплевывали на землю, сообщает telegram-канал Mash. На опубликованном видео видно при этом, что участников инцидента не трое, а больше — пять или шесть человек. После удара до приезда медиков мужчине проводили прямой массаж сердца, но в сознание он так и не пришел. По данным канала, всех участников происшествия отпустили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичный случай в Кирово-Чепецке весной этого года привел к возбуждению уголовного дела по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Однако в том происшествии пострадавший остался в живых. Подростки избили мужчину после распыления аэрозоля ему в лицо. Видео попало в сеть.

«Мужчина является инвалидом второй группы, предварительно вред здоровью по степени тяжести не установлен»,— отмечали в региональном СУ СКР.

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