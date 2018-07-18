В Оренбуржье должник угрожал приставам взрывом

Новотроицк, Оренбургская область, , 13:41 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области судебные приставы при изъятии имущества должника столкнулись с физическим сопротивлением и угрозой взрыва пропановых баллонов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессивного оренбуржца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Как отметили судебные приставы, мужчина обманул пятерых своих заказчиков. Он пообещал выполнить строительные работы, получил деньги, но обязательства остались не исполненными. Сумма долга составила около 400 тыс. рублей.

На имущество должника наложили арест. Поскольку мужчина так и не рассчитался со своими заказчиками, то приставы нанесли визит для изъятия арестованной собственности для реализации. Между тем, мужчина, отстаивая своё имущество, начал оказывать физическое сопротивление, которое затем подкрепил угрозой взрыва газовых баллонов.

На место пришлось вызвать медиков и правоохранителей. Имущество изъято, а сам должник доставлен в отдел полиции. Речь идёт о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.