Среда, 18 Июля 2018 года
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Дешевая стройка в Индии стала причиной гибели людей

Происшествия

Число жертв может возрасти

Нью-Дели, 18 июля 2018, 13:40 — REGNUM  В результате обрушения жилого здания в столице Индии Нью-Дели погибли по меньшей мере три человека, сообщает 18 июля Geo TV.

«У нас нет данных относительно количества людей, находившихся в здании в момент обрушения», — подчеркнул руководитель спасательной операции, имея ввиду вероятность увеличение количества жертв трагедии.

Шестиэтажный жилой дом обрушился на недавно построенное четырехэтажное строение.

Подобные происшествия в Индии нередки, ввиду дешевой стоимости многих жилых комплексов. Низкая цена сказывается на качестве застройки, что и приводит к подобным авариям.

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Обрушения зданий
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