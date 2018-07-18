Дешевая стройка в Индии стала причиной гибели людей

Нью-Дели, , 13:40 — REGNUM В результате обрушения жилого здания в столице Индии Нью-Дели погибли по меньшей мере три человека, сообщает 18 июля Geo TV.

«У нас нет данных относительно количества людей, находившихся в здании в момент обрушения», — подчеркнул руководитель спасательной операции, имея ввиду вероятность увеличение количества жертв трагедии.

Шестиэтажный жилой дом обрушился на недавно построенное четырехэтажное строение.

Подобные происшествия в Индии нередки, ввиду дешевой стоимости многих жилых комплексов. Низкая цена сказывается на качестве застройки, что и приводит к подобным авариям.

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