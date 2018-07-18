Глава Забайкалья Наталья Жданова назначила себя председателем комиссии ЧС

Чита, , 13:42 — REGNUM В Забайкалье главой комиссии по чрезвычайным ситуациям, призванной сейчас оперативно решать проблемы с наводнением, с сегодняшнего дня, 18 июля, стала губернатор региона Наталья Жданова. Уведомление об этом появилось на официальном сайте Забайкальского края.

Постановление о назначении себя глава региона подписала во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина, возлагающего функции председателей КЧС субъектов страны на высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти), пояснили в забайкальском правительстве.

Сама губернатор назвала смену главы спецкомиссии «техническим моментом».

«Это просто технический момент, требование федерального центра по организации работы КЧС в субъектах Российской Федерации», — заявила Наталья Жданова.

По её словам, изменения в составе комиссии (до сегодняшнего дня её возглавлял вице-премьер правительства Александр Кулаков) обсуждались еще до наводнения, просто необходимо было урегулировать некоторые организационные и юридические нюансы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в Забайкалье действует с 9 июля в связи с наводнением, постигшим регион в ночь на 8 июля. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и затопили семь районов края, разрушив десятки домов, дорог и мостов, затопив приусадебные участки. Ущерб от стихийного бедствия уже оценён в сумму более одного миллиарда рублей.