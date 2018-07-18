Банду киллеров, расстрелявших жителя Карачаево-Черкесии, объявили в розыск

Черкесск, , 13:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на двоих местных жителей — братьев Рустама и Мурата Лайпановых. Их автомобиль заблокировали при помощи трактора бандиты на автодороге Кисловодск — Карачаевск.

После выстрелов по колесам «Газели» машина братьев остановилась. По вышедшему из нее 24-летнему Рустаму Лайпанову открыли стрельбу. Несмотря на полученные ранения, он вместе с братом сумел скрыться в близлежащем частном домовладении. Преступники не смогли довести свой умысел до конца. С ранениями левого бедра, левой паховой области и левой кисти руки, Лайпанов был доставлен в больницу.

По версии следствия, покушение на убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору. Несостоявшихся убийц объявили в розыск. Подозреваются в совершении преступления четверо жителей Карачаевского района республики: 23-летний Темирлан Болатчиев, 23-летний Милан Эльканов, 23-летний Дахир Лайпанов и 28-летний Хамзат Лайпанов, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.