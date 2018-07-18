Среда, 18 Июля 2018 года
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Младенец и двое взрослых погибли в ДТП в Крыму

Происшествия

Авария произошла в ночное время

Симферополь, 18 июля 2018, 13:35 — REGNUM  Три человека, включая грудного ребенка, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Симферополь — Феодосия. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла в ночное время. Автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Skoda. На месте погибли водитель Lada и ехавшая с ним женщина.

Смертельные травмы получила годовалая девочка, находившаяся в иномарке. Водитель Skoda не пострадал, его пассажирка госпитализирована с травмами.

По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля три человека погибли в результате аварии, произошедшей на трассе Симферополь — Николаевка. Тогда с легковым автомобилем столкнулся грузовик.

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Дорожно-транспортные происшествия
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