Во Владимирской области незаконно вырубили лес на 6 млн рублей

Владимир, , 13:13 — REGNUM Владимирская прокуратура возбудила два уголовных дела о незаконных рубках леса в особо крупном размере в Судогодском районе региона. Как сообщила 18 июля пресс-служба ведомства, в общей сложности злоумышленники вырубили 543 дерева.

Следы незаконной вырубки прокуроры нашли в Мошокском участковом лесничестве. На одном из участков неизвестные срубили 229 сосен, 22 ели и 31 березу. На другом участке — 225 сосен, 22 ели и 14 берез. Общая сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей. По фактам были возбуждены уголовные дела.

Отметим, что в 2017 году в области было зафиксировано 213 незаконных рубок и хищений древесины на сумму ущерба 160,4 млн рублей. Были привлечены к уголовной ответственности, а 605 — к административной.