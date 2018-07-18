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Зараженный АЧС свинокомплекс заверяет в безопасности своей продукции

Происшествия

Все площадки пострадавшей компании работают по плану

Зараженный АЧС свинокомплекс заверяет в безопасности своей продукции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Чума свиней

Белгород, 18 июля 2018, 12:45 — REGNUM  Группа компаний «Русагро» заявила, что обнаружение вируса африканской чумы свиней на одной из площадок в Белгородской области не повлияет на качество продукции. Собственные убытки, связанные с АЧС, компания оценивает как «незначительные».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пресс-служба компании опубликовала данные о том, что 16 июля на одном из шести репродукторов в Белгородской области был зафиксирован вирус АЧС. В репродукторах не содержатся товарные свиньи, а производится молодняк. Все животные в репродукторе, где был обнаружен вирус, будут уничтожены. Остальные объекты компании продолжают работу, но уже в режиме усиленной безопасности.

После уничтожения животных репродуктор очистят, а его вынужденную остановку «Русагро» планирует использовать для капитального ремонта.

Напомним, в Белгородской области в 2017 и 2018 году складывается неблагоприятная ситуация по АЧС. Вирус распространяют дикие животные, из-за чего специалистам пришлось принимать меры по сокращению популяции кабанов. Однако от АЧС пострадали и крупные холдинги, в числе которых уже оказывался относящийся к компаниям «Русагро» филиал ООО «Тамбовский бекон».

Читайте ранее в этом сюжете: Очередная вспышка АЧС зафиксирована в Белгородской области

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Чума свиней
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