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В Сирии рухнул неопознанный военный самолет – СМИ

Происшествия

Обломки обнаружены на территории, подконтрольной западной коалиции

В Сирии рухнул неопознанный военный самолет – СМИ
Крушение

Дамаск, 18 июля 2018, 07:41 — REGNUM  Обломки рухнувшего самолета с характерными для взрыва разрушениями обнаружены на северо-востоке Сирии, передает агентство Al-Masdar News.

Место падения находится в провинции Эль-Хасака, примерно в 15 километрах от города Эш-Шаддад. Эта территория находится под контролем западной коалиции во главе с США и так называемых «Сирийских демократических сил».

В издании отмечают, что точный тип самолета и его принадлежность установить не удалось. Возможно, найденные обломки являются частями разрушенной баллистической ракеты MGM-140 ATACMS.

Ранее самолеты западной коалиции нанесли удары по населенным пунктам в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиация коалиции США нанесла удары по деревням в Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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