Алтайский край. В Топчихинском районе сгорела школа

село Листвянка, Алтайский край, , 12:44 — REGNUM В селе Листвянка Топчихинского района Алтайского края сегодня, 17 июля, сгорело здание школы. По данным регионального ГУ МЧС РФ, ЧП случилось утром. Огонь быстро охватил все одноэтажное строение.

После получения сигнала от дежурного Единой диспетчерской службы, на место выехали 11 спасателей и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 160 кв. метров.

Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил врио министра образования и науки Алтайского края Александру Жидких взять ситуацию на особый контроль и организовать процесс обучения детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый пожар, случившийся этим летом в Топчихинском районе. В начале июня огонь уничтожил административное здание, в котором располагались муниципалитет, офис «Почты России» и пункт участкового уполномоченного полиции в селе Зимино Топчихинского района.

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