Ураган обрушился на Горный Алтай

Иллюстрация: Цитата со страницы одного из сотрудников аппарата правительства Алтайского края в facebook

Горно-Алтайск, , 19:40 — REGNUM Ненастье постигло сегодня вечером, 13 июля, Горный Алтай. Ураганный ветер с градом валил деревья, пострадали постройки и несколько машин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным сотрудников аппарата правительства Алтайского края, последствия разгула стихии устраняют сейчас на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

По предварительным данным, помимо деревьев, сильным ветром снесло крышу общежития для персонала, повреждения получили линии электропередачи и три автомобиля.

Генеральный директор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» Сергей Сошенко совместно с представителями МЧС проводит работу по устранению последствий стихии. На данный момент известно о восстановлении подачи электроэнергии, дороги тоже удалось освободить от поваленных деревьев, ведутся работы по наведению порядка на прилегающих территориях.

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» функционирует в штатном режиме, жертв и травмированных нет, заявили в аппарате правительства Алтайского края.

По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, на предстоящие сутки 14 июля Горно-Алтайским ЦГМС прогнозируется ухудшение погодных условий, дождь, гроза, сильные порывы ветра, возможен град.