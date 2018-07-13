В России за сутки огонь уничтожил 69,5 тыс. га лесов

Москва, , 11:25 — REGNUM В России на сегодняшний день полыхает 108 лесных пожаров. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны 13 июля, пройденная огнём площадь превышает 69,5 тыс. га. Больше всего возгораний зарегистрировано на Дальнем Востоке и в Сибири. Так, 54 пожара на площади 26,2 га тушат в Красноярском крае, 19 — в Якутии, 16 — в Магаданской области.

Читайте также: Более 110 лесных пожаров бушуют на Дальнем Востоке

Горит лес и в Иркутской, Мурманской областях, а также в Хабаровском крае, республиках Тыва и Коми и Ямало-ненецком автономном округе. На борьбу с огнём, которая ведётся как с земли, так и с воздуха, вышли свыше двух тысяч человек и 220 единиц спецтехники.

«Работы по тушению 197 лесных пожаров на площади более 1,4 млн га, пройденной огнём, прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён», — пояснили в Авиалесоохране.

Читайте также: В Якутии горит 1 млн га лесов, жители столицы региона задыхаются от дыма

Добавим, что за прошедшие сутки 12 июля в России лесопожарными силами было ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 3 333 га. На сегодня режим ЧС введён на всей территории Республик Тыва, Саха (Якутия) и Красноярского края. особый противопожарный режим действует в 46 субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первые в России лесные пожары произошли в заповедниках и национальных парках федерального значения в начале апреля. Огонь уничтожил растительность на площади 7,2 тыс. га. Самый первый пожар был зарегистрирован в заповеднике «Кедровая падь» 19 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В России зафиксированы первые в 2018 году лесные пожары